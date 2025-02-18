Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Суд приговорил инженера-конструктора оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом 18 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как установил суд, мужчина инженер-конструктор через мессенджер связался с сотрудником ГУР минобороны Украины. Ростовчанин передавал украинскому куратору информацию о предприятии, на котором работал. Он не только выполнял задания, но и сам проявлял инициативу.

«Ростовский областной суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержали инженера-конструктора оборонного предприятия. Следствие установило, что он поддерживал связь с представителем украинской разведки в феврале–апреле 2023 года. Он не только снабжал Киев данными о своем заводе, но и о расположении в Ростове-на-Дону средств противовоздушной обороны и личном составе размещенных в регионе подразделений Вооруженных сил России.