Москва, 18 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов изменил порядок выплат контрактникам компенсации вместо дополнительного отдыха. Об этом 18 февраля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уточняется, что теперь военнослужащие ВС РФ смогут получить компенсацию вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач, без ограничений по времени службы.

«Благодаря изменениям в приказ военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 29 января, стало известно о дополнительной индексации пенсии военных на 4,5% с 1 октября 2025 года. Уточняется, что выплаты уже увеличивали на 9,5% с 1 января.

Помимо этого, с 1 января в России на 4,5% увеличились отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы.

Также увеличили единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Кроме того, увеличен размер страховых компенсаций для членов добровольческих формирований.