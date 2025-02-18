Белоусов изменил порядок выплат контрактникам компенсации вместо допотдыха
Москва, 18 февраля, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов изменил порядок выплат контрактникам компенсации вместо дополнительного отдыха. Об этом 18 февраля сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что теперь военнослужащие ВС РФ смогут получить компенсацию вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач, без ограничений по времени службы.
«Благодаря изменениям в приказ военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет», — сообщили в ведомстве.
Ранее, 29 января, стало известно о дополнительной индексации пенсии военных на 4,5% с 1 октября 2025 года. Уточняется, что выплаты уже увеличивали на 9,5% с 1 января.
Помимо этого, с 1 января в России на 4,5% увеличились отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы.
Также увеличили единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Кроме того, увеличен размер страховых компенсаций для членов добровольческих формирований.