Тбилиси, 18 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Видеозапись того, как экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси, появилась в Сети во вторник, 18 февраля.

Инна Кукуджанова/ТАСС Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили

На кадрах запечатлено, как прилетевшая в тбилисский аэропорт Зурабишвили вместе со своей охраной выходит из здания воздушной гавани, и их забрасывают яйцами. После этого бывший президент республики вместе со своими охранниками садится в автомобиль, чтобы уехать.

Ранее 18 февраля стало известно, что сторонники правящей в республике партии «Грузинская мечта» забросали яйцами Зурабишивли после её возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. При этом инцидент не пытались предотвратить ни служба охраны аэропорта, ни полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля экс-главу правительства Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию после возвращения с этого же мероприятия также забросали яйцами в тбилисском аэропорту. Бывшего премьер-министра республики встретила целая группа из молодёжи и не менее двух брошенных ими яиц попали в цель.

В конце декабря 2024 года Зурабишвили покинула президентский дворец по истечении срока нахождения на посту главы республики. Новым президентом Грузии стал представитель партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили, принявший присягу 14 декабря и официально вступивший в должность главы государства.