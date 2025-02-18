Берлин, 18 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. У Европы и Украины на складах больше нет оружия. Об этом 18 января заявил руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Financial Times.

Global Look Press

«У европейцев и украинцев ничего нет на складах», — заявил Паппергер.

Как бы ни развивались события на Украине, в Европе спрос на оружие останется высоким, считает глава Rheinmetall. По его словам, европейцы озабочены вопросом обеспечения своей безопасности после угроз со стороны Вашингтона резко сократить свою поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что каждая страна НАТО должна увеличить расходы на оборону до уровня 5% своего валового внутреннего продукта. Генсек НАТО Марк Рютте 15 февраля подтвердил, что государствам НАТО придется увеличить свои расходы на оборону «значительно более 3%» ВВП.

Ряд европейских стран выразил недовольство требованиями США. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европа уже лишилась своих резервов из-за поддержки Украины.

Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 февраля заявил, что США не прекращали поставок оружия на Украину.