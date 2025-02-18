Нью-Хейвен, США, 18 февраля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Руководству Украины придется вести переговоры по правилам России. Такое мнение 18 февраля высказал доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена в США Мэтью Шмидт.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России, а это значит, что результат будет предопределен еще до того, как они сядут за стол переговоров», — заявил Шмидт, чьи слова приводит СNN.

Он подчеркнул, что Украине достанется роль второстепенного участника переговоров. По его мнению, во время контактов России и Соединенных Штатов стороны могут обсуждать приемлемые для РФ и НАТО потенциальные миротворческие силы.

18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в отличие от Украины Россия всегда заявляла о готовности к переговорам. Он подчеркнул, что РФ предпочитает использовать мирные средства для достижения своих целей.

Президент Росси Владимир Путин также неоднократно говорил, что Россия ждет переговоров. 20 января российский лидер вновь заявил о готовности начать вести диалог по разрешению конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что целью этих переговоров должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. Он также отметил, что диалог должен строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. Соответствующий документ он подписал 30 сентября 2022 года.

Между тем, 18 февраля делегации России и США провели переговоры в Саудовской Аравии. До их начала Песков уточнил, что в первую очередь на них будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркивал, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью этих переговоров. Он добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

От России кроме Ушакова в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на встречу приехали глава Госдепа Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.