Москва, 18 февраля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО неприемлемо для России, и просто отказа от принятия страны в альянс недостаточно. Об этом 18 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы», — подчеркнула дипломат.

Мнение о НАТО также высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, подчеркнув, что в 2025 году альянс будет апробировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения.

«Понятно, что НАТО на сегодняшний день, в 2025 году, будет нацелено на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации», — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших ее в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля поддержал заявления о том, что перспектива вступления Украины в НАТО маловероятна. Таким образом глава Белого дома прокомментировал заявление шефа Пентагона о том, что вхождение Украины в альянс является непрактичным.

Газета Financial Times 12 февраля написала, что в Киеве остались разочарованы заявлением шефа Пентагона, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом для разрешения конфликта. Украинские чиновники также заявили, что теперь намерены работать с Европой над созданием альтернативных договоренностей о безопасности.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО. Позднее глава государства уточнял, что Москва готова к переговорам по Украине, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.