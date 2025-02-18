Москва, 18 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Роль Евросоюза в предстоящих переговорах по Украине исключена. Об этом 18 февраля заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На сегодняшний день страны Евросоюза и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились», — напомнил он в беседе с журналистами.

Грушко указал, что ранее государства — члены ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России. Такие намерения исключили возможность их участия в переговорном процессе и вокруг него, подчеркнул дипломат. По его словам, пока нет никаких свидетельств того, что в отношениях России и ЕС возможен прорыв.

Грушко добавил, что европейские государства могут помочь в урегулировании украинского конфликта, прекратив поставлять оружие Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта. Спустя два дня состоялся экстренный саммит по Украине с участием ряда европейских политиков. По его итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает мира через силу с надежными гарантиями безопасности.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, теперь странам ЕС остаётся лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.