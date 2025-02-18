Москва, 18 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Европе сейчас следует одуматься и увидеть, что она натворила, и предложить конструктивные решения. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что выход для Европы состоит в формулировании мирной повестки. В этом мог бы быть её спасительный круг, это и есть дорога в правильном направлении, добавила она.

«Ну да, насовершали они преступных ошибок. Ну да, завели их с подачи прежних хозяев в Белом доме в тупик. Но пора одуматься, пора увидеть, что натворили. И предложить какие-то конструктивные наработки», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль Евросоюза в предстоящих переговорах по Украине исключена. По его словам, пока нет никаких свидетельств того, что в отношениях России и ЕС возможен прорыв. Дипломат добавил, что европейские государства могут помочь в урегулировании украинского конфликта, прекратив поставлять оружие Киеву.

После телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа несколько стран ― членов ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе по украинскому урегулированию.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны ЕС перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта. Спустя два дня состоялся экстренный саммит по Украине с участием ряда европейских политиков, по итогам которого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает мира через силу с надежными гарантиями безопасности.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, теперь странам ЕС остаётся лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.