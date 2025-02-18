Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Освобождение российской стороной американского дипломата Марка Фогеля, ранее осуждённого в РФ за контрабанду наркотиков, позволило создать позитивный фон для диалога России и США. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ТАСС Марк Фогель

По словам Дмитриева, между делегациями двух стран начинается диалог, который будет позитивным.

«Я думаю, очень важную роль сыграл обмен американца Марка Фогеля, который создал позитивный настрой, а также позитивный разговор президентов», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 февраля в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. От российской стороны в них участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. От Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее, 11 февраля, Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Переговоры прошли успешно, и спецпосланник Белого дома вместе с Фогелем покинул Россию. Позднее в этот же день президент США Дональд Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение американца.

После возвращения Фогеля США вернули России программиста Александра Винника, обвиненного там в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В августе 2021 года американца задержали в аэропорту Шереметьево из-за запрещенных веществ, обнаруженных в его багаже. Позднее российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.