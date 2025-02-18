Москва, 18 февраля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Начался набор студентов на бесплатные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям на платформе VK Education. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что весной 2025 года желающие смогут пройти обучение по 5 направлениям и 25 открытым курсам. Среди них: «Искусственный интеллект и анализ данных», «Разработка», «Информационная безопасность», «Креативные индустрии» и «Non-tech».

«Программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK и насыщены практикой и кейсами сервисов компании: «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Tech, «Почта» и «Облако Mail». По итогам обучения студенты формируют портфолио и приобретают набор навыков и знаний, необходимых для карьеры в IT. Лучшие студенты ряда программ смогут получить приглашение на стажировку или оффер в VK», — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что студенты НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и Центрального Университета смогут пройти обучение на 20 курсах платформы под наставничеством экспертов VK и преподавателей вузов.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в пресс-службе компании сообщили, что студенты и выпускники вузов назвали работу с ИИ и нейросетями главным профессиональным навыком 2024 года. Отмечается, что их освоили лучше других компетенций 23% человека. В соответствующем опросе от VK Education приняли участие 1,4 тыс. россиян в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, платформа VK Education в 2024 году охватила более 220 тыс. студентов, принявших участие в образовательных курсах и интеллектуальных состязаниях. Это на 16% больше, чем в 2023 году, подсчитали эксперты компании. Также увеличилось и число школьников, присоединившихся к программам профориентации, — на 12% год к году (до 3,8 млн человек).