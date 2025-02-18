Москва, 18 февраля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Европа пытались заскочить в последний вагон переговорного процесса по Украине, проводя саммит стран ЕС в Париже, но в итоге союз показал свою беспомощность, отметил политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум.

Blondet Eliot/ABACA Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформальной встречи лидеров стран ЕС

Газета Financial Times 18 февраля сообщила, что в ходе экстренного саммита в Париже по теме Украины произошёл конфликт из-за вопроса о возможной отправке туда так называемых миротворцев. Уточняется, что ФРГ, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих воинских контингентов в зону конфликта на Украине. Британия выступила в поддержку этой идеи, а Франция высказалась за отправку миротворцев в случае прекращения огня и далеко за линией фронта.

«Я считаю, что Европейский союз прекрасно понимает, что ему фактически отказано во встречах, направленных на переговорный процесс по Украине. То есть США открыто демонстрируют Европейскому союзу, что они не нужны как некая сила, которая может поучаствовать либо в делёжке Украины, либо в расстановке определенных приоритетов», — заявил политолог.

По словам эксперта, Европа очень сильно страдает на фоне таких событий. Особо показательным было то, как на Мюнхенской конференции по безопасности пролились крокодиловы слезы, сообщил Михайлов. Он уточнил, что в ЕС не знают, как реагировать на такой внезапный выпад и удар президента США Дональда Трампа в отношении Европы и в отношении Украины.

«Соответственно, в Париже они торопились как-то заскочить в последний вагон поезда, выработать какие-то совместные действия, чтобы успеть заявить о себе как о стороне переговорного процесса. Но это у них тоже не получилось. Поговорили о возможной отправке войск, и большинство стран сказали, что делать этого не будут. Дальше пошли предложения поставить миротворцев не на линии огня, а где-то в глубине. То есть фактически оккупация Украины. И в итоге это вылилось в такой как бы раздрай. Они перессорились, ничего не достигли», — рассказал собеседник агентства.

Политолог отметил, что уже прошло несколько встреч в Европе по теме украинского конфликта, и они все показали полную беспомощность Евросоюза в этом вопросе. А крайняя встреча в Париже фактически поставила определенную точку в попытках ЕС взять какую-то доминанту, предстать каким-то серьезным переговорщиком, заявил эксперт.

«Может быть, каким-то краем они будут потом участвовать, когда начнутся уже разговоры о прекращении боевых действий. Но, как реальная сила, они уже подписали приговор себе, что они не готовы быть такой силой. Время Европы ушло, и поэтому они сейчас будут драться между собой. Может быть, кстати, это выразится в каком-то жесте отчаяния. Какая-либо из стран может принять очень неправильное решение, которое пойдёт в разрез с принципом безопасности НАТО», — сообщил Михайлов.

Собеседник агентства предположил, что страны Прибалтики, Швеция, Финляндия могут вдруг захотеть устроить какую-нибудь пакость в Балтийском море. Такие действия приведут к прямому военному столкновению с Российской Федерацией, уточнил специалист. Но он выразил надежду, что здравый смысл в головах руководителей европейских стран возобладает.

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум заявил, что события в Париже указывают на то, как Европа приступает к разделу Украины под соусом вот этих миротворческих войск. Англичане и французы называли разные цели ввода войск, обратил внимание профессор. Он также указал на то, в каком формате собрались эти страны ЕС, что там не было некоторых государств союза.

«Надо признать, что больше нет единой Европы. И американцы будут выстраивать всю внешнюю политику со всей Европой на основе двусторонних отношений. То есть не через бюрократию Брюсселя. С каждой стороной отдельно. Экономические вопросы, вопросы безопасности, таможенные, инвестиционные вопросы. Как было до создания Евросоюза. Американцам так выгодно. Выгодно дать пошлины Венгрии — дадут. Невыгодно при этом дать их ФРГ? Не дадут», — подытожил Баширов.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что эта встреча стала европейским кошмаром и вызвала глубокие трещины в трансатлантическом альянсе между США и Европой. Он также добавил, что Россию не надо «умиротворять», так как «эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конференцию утренником в психдиспансере. Почему русофоб пролил слёзы, так и непонятно, отметила дипломат. Вариантов она предложила два — показать силу слабости или расплакаться от собственного очередного вранья.

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, назвал Хойсгена жалким.