Москва, 18 февраля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Западный мир давно перестал быть эталоном в вопросах безопасности и демократии, что подтвердила недавно прошедшая Мюнхенская конференция, ставшая местом для склок между ее участниками. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Matthias Balk/Global Look Press

«Мероприятие, призванное по задумке организаторов анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики», — отметила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Мюнхенская конференция продемонстрировала то, на что Россия давно указывала. Запад уже не просто перестал быть эталоном безопасности и демократии, но даже не претендует на этот статус.

Как передавало ИА Регнум, 61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, обвинил Евросоюз в нарушении принципов демократии. В качестве примера он привел отмену итогов президентских выборов в Румынии.

Глава конференции Кристоф Хойсген назвал ее кошмаром, показавшим глубокие трещины в отношениях между США и Европой. Он также расплакался, когда выступал на церемонии закрытия.

Помощник президента России Николай Патрушев также отметил, что конференция в Мюнхене показала растущий раскол на Западе по вопросу антироссийской и проукраинской повестки. По его мнению, одна группа стран будет «до изнеможения» помогать киевскому режиму, а вторая займет нейтральную позицию. Также он допустил возникновение третьей группы, которая будет бороться с неонацистской и милитаристской идеологией.