Захарова назвала Мюнхенскую конференцию местом склок стран Запада
Москва, 18 февраля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Западный мир давно перестал быть эталоном в вопросах безопасности и демократии, что подтвердила недавно прошедшая Мюнхенская конференция, ставшая местом для склок между ее участниками. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мероприятие, призванное по задумке организаторов анализировать тенденции и формулировать идеи евроатлантической безопасности, свелось по сути к теперь уже склоке между двумя берегами Атлантики», — отметила она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, Мюнхенская конференция продемонстрировала то, на что Россия давно указывала. Запад уже не просто перестал быть эталоном безопасности и демократии, но даже не претендует на этот статус.
Как передавало ИА Регнум, 61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме, обвинил Евросоюз в нарушении принципов демократии. В качестве примера он привел отмену итогов президентских выборов в Румынии.
Глава конференции Кристоф Хойсген назвал ее кошмаром, показавшим глубокие трещины в отношениях между США и Европой. Он также расплакался, когда выступал на церемонии закрытия.
Помощник президента России Николай Патрушев также отметил, что конференция в Мюнхене показала растущий раскол на Западе по вопросу антироссийской и проукраинской повестки. По его мнению, одна группа стран будет «до изнеможения» помогать киевскому режиму, а вторая займет нейтральную позицию. Также он допустил возникновение третьей группы, которая будет бороться с неонацистской и милитаристской идеологией.