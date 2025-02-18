Песков усомнился в возможности создания ЕС собственной армии
Москва, 18 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. России неизвестно, намерен ли Евросоюз создавать собственную армию и на каких основах сообщество собирается это делать. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем, будет ли армия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», — отметил он в ходе брифинга.
Песков уточнил, что планы сообщества по этому вопросу необходимо внимательно отслеживать и делать соответствующие выводы.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы с участием в них украинских формирований. По его словам, ЕС нужно быть готовым к ситуации, при которой США перестанут оказывать сообществу военную поддержку.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский 16 февраля прокомментировал предложения Зеленского. Сикорский подчеркнул, что европейские войска не собираются создавать единую армию, а Польша не будет направлять свои войска на территорию Украины.