Москва, 18 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. России неизвестно, намерен ли Евросоюз создавать собственную армию и на каких основах сообщество собирается это делать. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Мы пока не знаем, будет ли армия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», — отметил он в ходе брифинга.

Песков уточнил, что планы сообщества по этому вопросу необходимо внимательно отслеживать и делать соответствующие выводы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы с участием в них украинских формирований. По его словам, ЕС нужно быть готовым к ситуации, при которой США перестанут оказывать сообществу военную поддержку.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 16 февраля прокомментировал предложения Зеленского. Сикорский подчеркнул, что европейские войска не собираются создавать единую армию, а Польша не будет направлять свои войска на территорию Украины.