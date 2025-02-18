Киев, 18 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Агентство Reuters прекратило трансляцию «Майдана Незалежности» в Киеве спустя полтора часа после ее старта, причиной тому стали «аргументы» киевских властей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Nazar Furyk/Zuma/TASS

«Относительно стрима одного из новостных агентств с «Майдана Незалежности». Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», — написал он в Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во вторник 18 февраля Reuters запустило трансляцию Майдана в Киеве в своем Facebook-аккаунте (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) впервые с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России. Несмотря на то, что подобные эфиры на Украине запрещены с начала конфликта, западные журналисты запустили прямую трансляцию из центра Киева, где на статичных кадрах был виден «Майдан Незалежности».

В феврале 2022 года Reuters также запускало эфир, который был назван «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». Долгое время ничего особенного не происходило, но затем в эфире фоном прозвучал гимн СССР. Видеозапись сразу же стала «вирусной» и разошлась по социальным сетям и мессенджерам. С тех пор подобные трансляции в стране оказались под запретом.