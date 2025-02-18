Власти Украины заставили СМИ прекратить стрим Майдана спустя полтора часа
Киев, 18 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Агентство Reuters прекратило трансляцию «Майдана Незалежности» в Киеве спустя полтора часа после ее старта, причиной тому стали «аргументы» киевских властей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Относительно стрима одного из новостных агентств с «Майдана Незалежности». Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», — написал он в Telegram-канале.
Как ранее сообщало ИА Регнум, во вторник 18 февраля Reuters запустило трансляцию Майдана в Киеве в своем Facebook-аккаунте (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) впервые с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России. Несмотря на то, что подобные эфиры на Украине запрещены с начала конфликта, западные журналисты запустили прямую трансляцию из центра Киева, где на статичных кадрах был виден «Майдан Незалежности».
В феврале 2022 года Reuters также запускало эфир, который был назван «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». Долгое время ничего особенного не происходило, но затем в эфире фоном прозвучал гимн СССР. Видеозапись сразу же стала «вирусной» и разошлась по социальным сетям и мессенджерам. С тех пор подобные трансляции в стране оказались под запретом.