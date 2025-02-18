Москва, 18 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Китайский язык стал доступен для рекламодателей и клиентских агентств в кабинете VK Рекламы. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что сменить язык можно в настройках личного кабинета, и пользователям из Китая будут доступны те же функции, что и россиянам, включая инструменты автогенерации текстовых, визуальных и видео креативов.

«При создании рекламных текстов будет достаточно ввести запрос с описанием уникального товарного предложения на китайском языке, генеративный ИИ обработает запрос и самостоятельно переведет тексты на русский», — отмечается в сообщении.

Кроме того, компания планирует доработать перевод некоторых других компонентов кабинета, в частности статусы модерации, справочную информацию и прочие элементы рекламного портала, которые пока что на английском языке.

«В 2024 году китайские рекламодатели потратили в VK Рекламе более 2,2 млрд рублей, это в почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в четвертом квартале 2024 года — более 750 млн рублей», — поделился статистикой директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

В компании добавили, что наиболее популярной и быстрорастущей категорией среди рекламодателей из Китая стали игры, затем отдых и развлечения, е-коммерция, СМИ, бытовая техника и электроника.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 февраля пресс-служба соцсети сообщила, что за 2024 год инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» превысили 2,4 млрд рублей. В компании добавили, что суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%.

Кроме того, в сентябре 2024 года компания запустила платформу VK AdBlogger для существенного упрощения взаимодействия авторов контента и бизнеса. Отмечается, что новая платформа даст расширенные возможности для размещения рекламы, оптимизации продвижения и анализа результатов, а сообществам будет доступна гибкая система рекламных фильтров для ускоренного поиска рекламодателей.