Москва, 18 февраля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. На пленарном заседании 18 февраля Госдума приняла закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ратифицирован Договор между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — сообщили в Госдуме.

Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми способами и средствами, согласованными и допустимыми международным правом. Речь идет о поддержке в политической, военной и других сферах в случаях, если третьи страны, их объединения, международные организации, террористические и экстремистские структуры создадут угрозу суверенитету или конституционному строю РФ и Белоруссии, а также целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между странами по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.

Президент России заявил, что гарантии безопасности между двумя странами предполагают участие всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Как отметил Лукашенко, Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.