Москва, 18 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в среду, 19 февраля, продолжит работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Будем вас информировать о тех мероприятиях, которые у главы государства запланированы», — сказал журналистам представитель Кремля.

Во второй половине дня 18 февраля у главы государства запланировано совещание с правительством России. Путин присоединится к обсуждению по видеосвязи из Петербурга. Главной темой, по словам Пескова, станут итоги диспансеризации за 2024 год.

Примечательно, что и Путин, и президент США Дональд Трамп в день проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде предпочли отправиться в региональные поездки. Американский лидер выбрал для визита Флориду на юго-востоке страны. В своей резиденции Мар-а-Лаго он планирует подписать очередную партию исполнительных указов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры. Песков в ходе брифинга призвал не спешить с оценками ещё незавершившейся беседы. Делегации в ходе обсуждений делали 15-минутную паузу, после чего беседа возобновилась.

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах принимают участие глава Госдепа Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что контакты России и Соединённых Штатов Америки вызвали истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Дипломат отметила, что со стороны ряда стран заметно навязывание собственного участия в переговорном процессе.