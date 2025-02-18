Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, стороны приступили к рабочему ланчу. Об этом 18 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

t. me/MariaVladimirovnaZakharova

«Закончилась первая утренняя сессия, и стороны приступили к рабочему ланчу», — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат добавила, что после ланча представители России и США вернутся за стол переговоров на завершающую сессию.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались утром 18 февраля. Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. От американской стороны во встрече принимают участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ушаков по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, он добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в процессе переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование украинского конфликта и потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.