Москва, 18 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, бросивший записывать обращения к народу, пытается собрать по миру «коалицию обиженных» на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Такое мнение 18 февраля высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Global Look Press

С 13 февраля Зеленский не записывал традиционные вечерние обращения к украинцам. Издание «Страна. ua» отметило, что такой длинный перерыв не наблюдался со времен начала спецоперации России.

«Зеленский решил, что общение с собственными гражданами — это в данный момент лишнее. Народу, находящемуся в «надежных руках [территориального центра комплектования] ТЦК», никакие уговоры больше не требуются. Этот народ Зеленский уже сдал, заложил и разрешил убивать с 18 лет. Что еще от этого народа нужно?» — задался вопросом дипломатв беседе с ТАСС.

Он добавил, что сейчас глава киевского режима мечется между государствами, дает множество интервью и ведет себя «как уж на сковородке», поэтому у него нет времени на обращения к своему народу.

«Зеленский занят более важной деятельностью — это попытки собрать «коалицию обиженных на Трампа». Без нее его личные перспективы становятся не просто призрачными, а пугающими», — заключил Мирошник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы утратили интерес к «клоунам на Банковой», а Зеленский больше не способен удивлять их вбросами о команде экс-президента США Джо Байдена и роли бывшей администрации Соединенных Штатов в разжигании украинского конфликта.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Отмену выборов глава киевского режима объяснил военным положением, заявив, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, напоминал глава российского государства.