Москва, 18 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Более тысячи устройств видеонаблюдения федеральной ювелирной сети «585⚹ЗОЛОТОЙ» стали частью единой мониторинговой системы, которую создал оператор связи «МегаФон». Новая система повысит уровень безопасности и комфорт покупателей, а также поможет удаленно решать производственные задачи.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Компания «МегаФон» предоставила серверное оборудование и интегрировала в IT-инфраструктуру ювелирного бренда облачное решение для сбора, хранения и обработки данных. В неё также вошли более чем тысяча видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках. Управление устройствами происходит в режиме «единого окна», что позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с камер доступны руководству компании и региональным менеджерам через специальное приложение или в браузере, что дает возможность оперативно реагировать на нештатные ситуации, а также оценивать качество обслуживания клиентов.

«В ювелирном ретейле, где доверие и безопасность играют одну из первостепенных ролей, современные системы видеонаблюдения — это не просто необходимость, а стратегический инструмент», — отметил заместитель директора IT-департамента «585⚹ЗОЛОТОЙ» Максим Ярышев.

Он пояснил, что для сети важно, чтобы каждый магазин был обеспечен непрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в личном кабинете. По его словам, такие системы существенно повышают эффективность работы персонала и дают ценный материал для обучения и повышения профессионализма команды. Также они помогают оптимизировать процессы обслуживания клиентов и создают безопасную и комфортную среду для сотрудников и покупателей.

«Мы уже много лет предоставляем решения по видеонаблюдению и аналитике для разных сфер бизнеса. С помощью систем наблюдения наши клиенты отслеживают работоспособность своей инфраструктуры от газопроводов до складских помещений, контролируют движение беспилотных транспортных средств, прогнозируют туристические потоки и многое другое», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Она добавила, что единая система видеонаблюдения может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса, среди актуальных для ювелирной сети, например, транскрибация диалога продавца и клиента, анализ нагрузки на персонал, выявление часов пиковых нагрузок в магазинах, оптимизация рабочего времени персонала.

В единую сеть мониторинга ювелирной сети объединены более 1000 магазинов. После тестирования и отладки системы было принято решение об увеличении числа подключенных к единой сети камер до 1600.