Москва, 18 февраля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Почти 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения заменят в этом году в многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тыс. домов общей площадью 307 млн квадратных метров», — отметил Пётр Бирюков. Он рассказал, что за время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тыс. жилых домов обновили инженерные системы. «В этом году заменим около 3,9 тыс. систем отопления, водоснабжения и водоотведения», — пообещал заместитель мэра Москвы. Больше всего таких систем обновят в Центральном (1228), Северном (640) и Восточном (342) административных округах.

В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. В работах используются отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надёжности и долговечности. «Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования», — пояснил Бирюков.