Париж, 18 февраля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос об отправке воинских контингентов стран Европы на Украину не стоит в повестке дня и никто не собирался принимать такое решение прямо сейчас. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Global Look Press

«Этот вопрос сейчас не стоит. И никто не говорил, что намерен сегодня направить войска на Украину. Мы говорим, что хотим мира», — рассказал он в эфире телеканала France Info.

По словам Барро, пока также рано говорить о том, какие гарантии безопасности может предоставить Украине Европейский союз, так как вначале нужно достичь мирного соглашения и определить гарантии по нему.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Financial Times 18 февраля написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине вспыхнул конфликт по вопросу о возможной отправке туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

Британский журнал The Economist 16 февраля сообщил, что чиновники США предложили в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине направить туда иностранных миротворцев, включая военных не из стран Европы, к примеру, из Китая и Бразилии.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января указывал на то, что любой иностранный военный контингент станет законной целью для российский военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.