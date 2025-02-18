Пермь, 18 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. В Пермском зоопарке у белых медведей Милы и Сэрику, подопечных компании «Роснефть», родился медвежонок. По словам специалистов, малыш здоров, активен и любознателен. Увидеть медвежонка посетители смогут в марте, когда он наберется храбрости выйти с матерью, медведицей Милой, из берлоги. В это же время специалисты определят пол маленького хищника и выберут для него имя.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

В зоопарке давно ждали пополнения от этой пары, и, при поддержке нефтяной компании, для медведицы создали максимально комфортные условия. «Как только появилось подозрение на беременность Милки, для нее утеплили берлогу. Мила и её малыш находятся под круглосуточным наблюдением с помощью установленных в вольере видеокамер», — рассказала генеральный директор зоопарка Юлия Шитова.

Милу и Сэрику привезли в Пермь 11 лет назад. Со временем они образовали пару: вместе едят, купаются и даже спят в одной берлоге. В природе самцы белых медведей не участвуют в воспитании детёнышей, и сейчас отец медвежонка, медведь Сэрику, находится в соседнем вольере.

Рождение белого медведя в условиях зоопарка — значимое событие для России. Полярный хищник занесён в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида. Общая численность полярного медведя в России составляет порядка четырёх тысяч особей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

На сегодняшний день «Роснефть» опекает 35 полярных медведей в 16 зоопарках страны, обеспечивая их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ. При поддержке компании разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без опеки матери.