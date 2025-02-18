Краснодар, 18 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае продолжил работу после атаки семи украинских беспилотников днем ранее. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что отгрузка нефти на экспорт на морском терминале проходит в штатном режиме, но с уточненными техническими возможностями.

«Группа руководства КТК подробно осмотрела территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская». В обходе приняли участие профильные специалисты, которым поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в «Транснефти», которая является одним из основных акционеров КТК, оценили сроки восстановления повреждений в полтора-два месяца, а прокачке нефти из Казахстана предрекли снижение примерно на 30%.

«Объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ», — уточнили ущерб в «Транснефти».

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля семь украинских БПЛА со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами атаковали НПС «Кропоткинская». Удары наносились с временным интервалом, чтобы, по всей видимости, помимо нарушения работы станции, были жертвы среди сотрудников.

В тот же день в компании объявили о снижении прокачки нефти после атаки дронов. Отмечалось, что транспортировка нефти продолжилась по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск на сниженных режимах перекачки, минуя НПС«Кропоткинскую».