Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Два футболиста-сокомандника из Свердловской области скончались после тренировки при странных обстоятельствах. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его информации, команда «ПОЗ-Прогресс» проводила тренировку в Верхней Пышме. Тогда никто из спортсменов не жаловался на плохое самочувствие. Однако на следующий день стало известно, что двое футболиста умерли во сне. Мать одного из них сообщила, что у сына были проблемы с сердцем, однако родственники второго не жаловались на такую проблему

Подчеркивается, что у каждого спортсмена остались жены и дети. Причина смерти мужчин выясняется.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля 18-летний футболист китайского клуба «Бейцзин Гоань» Го Цзясюань во время игры, проходившей в Мадриде, получил удар коленом в голову. Врачи констатировали у молодого спортсмена смерть мозга.

Ранее, 16 января, трагически погиб 16-летний бразильский вратарь Эдсон Лопес Гама после удара мяча. Мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой, вызвав сильную боль. Гама упал на поле, и ему была вызвана скорая помощь, но, к сожалению, он скончался по дороге в больницу.