Вашингтон, 18 февраля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Американская компания xAI и ее владелец Илон Маск 18 февраля представили продвинутую версию сервиса искусственного интеллекта Grok 3. Трансляция презентации велась в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам создателей сервиса, вычислительные мощности нового чат-бота в 10 раз больше, чем у Grok 2. Они представили результаты тестирования программы в области математики, естественных наук и программирования. По представленным данным, новая модель превосходит такие аналоги как Google Gemini, DeepSeek V3, Claude и GPT-4o.

«Мы постоянно совершенствуем модели каждый день, и буквально в течение 24 часов вы увидите улучшения», — добавил Маск.

У нового чат-бота также есть «умная» поисковая система Deepsearch. Она предназначена для помощи при разработке творческих идей и анализа данных. Сотрудники xAI сообщили, что скоро планируют выпустить голосовой чат-бот.

Как передавало ИА Регнум, Маск ранее заявил, что Grok 3 якобы будет самым умным ИИ на Земле. xAI представила первую версию чат-бота в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и ряде стран Европы.

В январе 2025 года самой востребованной в России стала китайская нейросеть DeepSeek. По данным Yota, в пятерку лидеров также вошли чат-боты ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. При этом ряд аналогичных сервисов не вошли в исследование, в том числе YandexGPT и Midjourney.