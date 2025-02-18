Москва, 18 февраля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Странам Северной Европы следует заняться более актуальным для них вопросом, чем Украина, например темой Гренландии. Об этом 18 февраля заявила глава МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Бобылев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Российский дипломат напомнила, что в Финляндии и Швеции проходят заседания парламентов по теме Украины.

«Может, страны Северной Европы обсудят собственные насущные проблемы — Гренландию? Хотя бы «заодно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля, выступая на на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Киев нужно обеспечить оружием, усилив при этом санкционное давление на РФ. Затем необходимо заключить перемирие под контролем международных наблюдателей. На третьем этапе следует провести мирные переговоры для обсуждения территориальных вопросов и обеспечения безопасности Украины, считает глава Финляндии.

Захарова призвала страны ЕС думать не о том, как защитить интересы Киева, а о переговорах по защите Дании.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах сделать Гренландию, входящую в состав Дании, территорией США. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ответ заявлял, что Трамп не получит Гренландию.

В конце январе глава Белого дома высказал мнение о том, что население Гренландии хочет быть в составе США. По его словам, Вашингтон сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения Дании.