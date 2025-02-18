Москва, 18 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Киевский режим ждёт неминуемый крах. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Всё это происходит от страха натовцев и есовцев перед неминуемым крахом украинских нацистов, от их боязни ответственности перед собственными народами», — отметила она.

Дипломат добавила, что рано или поздно всем пособникам киевского режима придётся ответить за содеянное, следовательно, пособничество украинским бандеровцам может громко аукнуться многим представителям европейских элит как соучастникам жестоких, кровавых преступлений взращенного ими неонацистского режима.

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