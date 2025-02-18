Курск, 18 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные отразили две контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 18 февраля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах поселений Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный», — заявили в ведомстве.

Суточные потери украинской армии составили более 220 человек. ВС России уничтожили немецкий танк «Leopard», два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки другую технику. Были поражены пункт управления дронами и два склада боеприпасов.

За период боёв на курском направлении украинская армия потеряла более 61 530 военных.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля российский экипаж вертолёта Ми-28НМ ударил по личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области. Во время выполнения боевого задания при поддержке бойцов группировки войск «Север» лётчики выпустили ракеты по заданным координатам. Позже авиационный наводчик доложил об успешном уничтожении всех целей.

Днём ранее был освобождён населённый пункт Свердликово. Российские военные также нанесли удары по ряду бригад противника у Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного, отразив четыре контратаки украинской армии.