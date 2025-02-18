Москва, 18 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новый вариант схемы «фейк босс», направленный на детей. Об этом 18 февраля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Уточняется, что подростку позвонили под видом завуча школы, в которой те обучаются, и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего создали видимость «взлома» аккаунта.

«Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со «следователем», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей», — указано в Telegram-канале ведомства.

В результате ценности забрал курьер, пропажу позднее обнаружили родители ребёнка. В ведомстве отметили, что мошенники специально уговорили подростка запаковать драгоценности в коробку и прикрыть книгами. Так курьер не стал задавать лишних вопросов.

Ранее, 14 февраля, МВД предупредило, что мошенники начали применять новую схему, в ходе которой представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг». Представившись сотрудником поликлиники, злоумышленник предлагает жертве записаться на приём или же пройти диспансеризацию. Для этого он старается выманить СМС-код, позволяющий войти в личный кабинет сервиса.