Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Делегации России и США после 15-минутной паузы продолжили переговоры в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

РИА Новости

Россию на переговорах представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах принимают участие глава Госдепа Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Перед этим стороны взяли небольшой перерыв после 2,5 часа переговоров, встреча началась в 10:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 февраля в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал не спешить с оценками ещё ведущихся переговоров.

Песков ранее сообщал, что в процессе переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудят восстановление российско-американских отношений, урегулирование украинского конфликта и возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.