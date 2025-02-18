Москва, 18 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Новый художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков выразил надежду, что театр воспитает новых талантливых актёров. Об этом он рассказал в интервью «Культуре Москвы».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Важно воспитать еще целое поколение ленкомовцев. Театр — это не только производство спектаклей, театр — это еще воспитание. В первую очередь воспитание, молодежь нас воспитывает, мы молодежь воспитываем. И вот этот обмен энергиями очень важен. Чтобы они не плевали в колодец, в котором находятся или из которого вышли. Неважно, будет он здесь, пойдет ли дальше…» — отметил он.

По словам Панкова, один из важных факторов в развитии «Ленкома» — поиск баланса.

«Во всяком случае то, что я хочу передать, — это путь канатоходца, который идет, балансируя, чуть вправо возьмешь — это падение, чуть влево — тоже падение. Ладно, если ты идешь невысоко, есть такие ученические два метра, — это одна ситуация, а когда канат натянут между двумя небоскребами», — добавил он.

Кроме этого, Панков отмечает важность уважения и трепета в театральном мире.

«Когда струну вы дергаете на гитаре либо на других музыкальных инструментах, она же вибрирует. Вот что такое труппа — это струны. Если труппа не настроена — как если вы не настроите музыкальный инструмент, вы же не сможете сыграть правильный аккорд. Да, он не будет звучать. А каркас, допустим, гитары — это сам театр. Дека, колки, кобылка, которая держит струны на гитаре, — это кто? Это технические службы театра. Вот, пожалуйста, вам пример театра на музыкальном инструменте. Если ты не ухаживаешь за музыкальным инструментом, если ты его забываешь, если он стоит у тебя в углу, пылится — что с возрастом? Он трескается», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Панков станет художественным руководителем «Ленкома», стало известно 22 января. После смерти в 2019 году Марка Захарова, который на протяжении 46 лет был худруком театра, на этой должности никого не было. Вопросы управления учреждением решались Марком Варшавером.