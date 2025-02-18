Москва, 18 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Контакты России и Соединенных Штатов Америки вызвали истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Такое мнение 18 февраля высказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Дипломат подчеркнула, что отношение Запада к диалогу между Россией и США можно назвать нервозным.

«Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты», — сказала Захарова.

Она уточнила, что контакты двух стран на высшем и высоком уровнях приводят к истерике среди «евроатлантических русофобов».

«Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе», — заключила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 февраля начались переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Они уже продлились более 2,5 часа. После чего стороны взяли 15-минутный перерыв и вернулись к диалогу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после окончания встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщается со СМИ.

Помощник президент РФ Юрий Ушаков до начала переговоров отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, он добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

От России кроме Ушакова и Лаврова в переговорах участвует глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на встречу приехали глава Госдепа Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее, 18 февраля, экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказал предположение, что Россия и США в рамках переговоров в Саудовской Аравии якобы намерены обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. По его мнению, сейчас идет один из самых важных периодов в истории Европы, он сопоставим с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Накануне переговоров страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, однако, как сообщил 17 февраля Ушаков, переговоры состоятся только между Москвой и Вашингтоном. Кроме этого, он отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является начало нормализации отношений с США.

Евросоюз настроен по отношению к России жестко. Даже если США отменят санкции против РФ, европейские страны этого делать не будут. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля подчеркнул, что ЕС примет 16-й пакет рестрикций.

До этого страны — участницы G7 обещали продолжить санкционное давление на Россию. При этом официальные лица РФ неоднократно заявляли, что западные санкции принесли обратный результат, а российская экономика продолжает расти.