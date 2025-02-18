Москва, 18 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В столице полицейские задержали по горячим следам педофила-рецидивиста, отсидевшего за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в общей сложности более 40 лет. Первый свой срок за педофилию преступник получил еще в 1975 году, но вскоре вышел по УДО и взялся за старое.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как стало известно ИА Регнум, новое нападение 70-летний Анатолий Б. совершил 14 февраля. Преступник подкараулил 9-летнюю девочку неподалеку от ее дома на улице Свободы. Сначала педофил попытался увести девочку, предложив купить ей мороженое, но школьница испугалась и побежала домой.

Преступник успел заскочить следом за жертвой в подъезд, закрыл ей рот рукой и пытался надругаться, но в этот момент его спугнула скрипнувшая этажом выше дверь.

«Девочка забежала домой и все рассказала матери, а та оратилась в полицию, — рассказал источник ИА Регнум. — Вечером того же дня подозреваемого установили и изадержали».

Как выяснилось, подозреваемый — давний «клиент» сотрудников полиции и их предшественников, работавших еще в советской милиции. В последний раз Анатолий Б. сел в тюрьму за педофилию 21 год назад и отсидел «от звонка до звонка» 20 лет. А первый срок педофил получил еще в 1975 году, когда мать нынешней его жертвы еще даже не родилась.

«Одним из факторов, способствовавших быстрой поимке подозреваемого стало то, что мать девочки была дома — она как раз находится в декрете с третьим ребенком. Оперативный сигнал помог вычислить и задержать преступника», — рассказал собеседник агенства.

На счету педофила десятки сломанных жизней. Только в 2003 году, когда его задержали, он успел совершить нападения на пятерых детей. К моменту задержания на его счету было уже три «ходки» по педофильским статьям.

«Первый срок педофил получил 50 лет назад по статье 120 УК РСФСР — «Развратные действия», — сообщил источник ИА Регнум. — Тушинский суд признал его виновным и отправил в колонию на 3 года, но отсидел он только 9 месяцев и освободился условно-досрочно. В 1978 году снова сел, уже по двум статьям — за изнасилование несовершеннолетней и по той же 120-й, за развратные действия. На этот раз приговор оглашал Тульский областной суд, осужденному присудили 12 лет колонии, добавив к этому сроку тот, который он не отсидел в первый раз».

В 1993 году, спустя всего пару лет после освобождения, педофил снова оказался на скамье подсудимых — и снова все те же статьи 117 и 120 УК тогда еще РСФСР — «Изнасилование» и «Развратные действия», и опять в обоих случаях те их части, которые касаются преступлений против несовершеннолетних. Тогда Московский областной суд приговорил маньяка к 9 годам лишения свободы. И снова преступник освободился условно-досрочно, правда, в этот раз всего на восемь месяцев раньше срока. Пробыв на свободе всего год с небольшим рецидивист снова взялся за старое. На этот раз Мосгорсуд отправил его в колонию строгого режима на 20 лет — по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», уже Уголовного кодекса РФ. Последний срок педофил отсидел полностью.

С декабря 2023 года педофил-рецидивист состоял под административным надзором, как лицо, недавно освободившееся из мест лишения свободы. Последнюю беседу, если верить документам, с ним проводили буквально накануне Нового года — 29 декабря.

Новое уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера», максимальное наказание, предусмотренное частью пятой этой статьи (касающейся как раз ранее осужденных за педофилию) — от 15 до 20 лет лишения свободы.