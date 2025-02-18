Москва, 18 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Западные компании, полностью ушедшие из России, столкнутся со сложностями при возвращении в страну из-за занятых мест в торговых центрах и производственных помещениях. Об этом 18 февраля рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Она уточнила, что у компаний без собственного производства на территории РФ будет меньше проблем. К ним, например, относятся экспортеры алкоголя. Меньшее количество проблем возникнет и у тех, кто не уходил из России, а просто сменил название. Им удастся достаточно быстро провести обратный ребрендинг.

«Сложно будет тем компаниям, кто имел в России собственные заводы или розничные сети, кто строил сам магазины или арендовал склады и торговые площадки, потому что все самые выгодные места на рынке уже заняты их российскими преемниками или компаниями из дружественных стран», — высказала мнение Мильчакова в беседе с деловым изданием «Взгляд».

Газета опросила нескольких экспертов, которые назвали те компании, способные вернуться в страну в ближайшее время.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что уже в этом году в России могут заработать международные платежные системы Visa и Mastercard.

Генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров высказал мнение, что в 2025 году в РФ могут открыть McDonald’s, а на российский рынок вернется продукция компаний PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Cisco, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Ford и других.

СЕО брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко добавила, что сложнее всего будет вернуться тем компаниям, которые полностью вышли из российского бизнеса, поменяв собственников и де-юре, и де-факто.

«Вернуться со всей инфраструктурой — это уже другое дело. Один из ключевых факторов — наличие торговых площадей, а второй — кадровый ресурс. Например, ИКЕА годами строила свою систему управления персоналом, и воссоздать ее за короткое время невозможно. Более того, далеко не факт, что люди, работавшие в компании, захотят вернуться, ведь многое изменилось за три года», — пояснила она.

Ранее, 17 февраля, было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. При этом им придется столкнуться с рядом трудностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

В этот же день вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал, что организация направила письма с приглашением вернуться на российский рынок компаниям Uniqlo, H&M, а также Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и др. По его мнению, перечисленные фирмы могут вернуться первыми, так как они не разорвали окончательно связей с Россией. Он также заявил, что иностранным компаниям придется теперь конкурировать с российскими брендами, занявшими их место.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что зарубежные компания вполне могут возвращаться на российский рынок и вести конкурентную борьбу с местными производителями. Он подчеркнул, что подобная практика соответствует интересам потребителей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие российский рынок под давлением своих правительств, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают производство в тех отраслях, которые ранее контролировались западными брендами.