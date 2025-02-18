Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде сейчас объявлен небольшой перерыв, позднее стороны возобновят беседу. Об этом 18 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат также сообщила, что после переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщается со СМИ.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 февраля начались переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Накануне туда прибыли Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны во встрече принимают участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ушаков по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, он добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что в процессе переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование украинского конфликта и потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.