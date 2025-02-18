Москва, 18 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Страны Европы создают «интернационал» против президента США Дональда Трампа. Об этом 18 февраля заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Global Look Press

Он отметил, что украинская армия нанесла удар по нефтяной инфраструктуре международного Каспийского трубопроводного консорциума. По этому трубопроводу прокачивается американская нефть. Удар ВСУ нанесли в то время, когда в Париже проходило «сборище лидеров европейских стран», которые добиваются бесконечного продолжения боевых действий на Украине.

«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе всё более четкие формы», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, экстренный саммит Европейского союза в Париже состоялся 17 февраля. В нём приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов, Дании и Польши, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. Неформальное мероприятие посвящалось теме Украины и безопасности в Европе.

Медведев 18 февраля заявил, что ВСУ атаковали насосно-перекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, нанеся ущерб американскому и европейскому бизнесу. Он сравнил действия киевского режима с действиями бешеного животного, которое в отчаянии укусило своего хозяина. Зампред СБ РФ отметил, что Киев отреагировал на планы Трампа снизить цены на нефть.