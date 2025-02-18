Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Нефтяные компании США со временем вернутся в Россию, так как это отвечает их интересам. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press

«Считаем, что в какой-то момент они вернутся. Зачем им упускать возможности получить доступ к природным ресурсам России, которые Россия им дала?» — рассказал он о своем прогнозе газете The New York Times.

Дмитриев также отметил, что американские нефтяные гиганты вели очень успешный бизнес в России, пока не ушли из страны.

Издание напомнило, что ведущие западные нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil, ушли из РФ, поддержав антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, Дмитриев прибыл в Эр-Рияд вместе с российской делегацией, которая участвует в переговорах с представителями США. Находясь в саудовской столице, он сообщил журналистам, что американские компании из-за ухода из РФ потеряли $300 млрд. Глава РФПИ отметил, что сотрудничество России и США может быть выгодно обеим сторонам.

Дмитриев также заявил, что Россия и США обсуждают вопрос санкций, введенных против РФ. Российская сторона указывает на то, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям. Пока диалог по этой теме находится в начальной стадии.