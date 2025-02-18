Москва, 18 февраля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по объектам аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 18 февраля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили места хранения и запуска дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники украинской армии в 144 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных американских снарядов системы залпового огня HIMARS. Удалось уничтожить 73 беспилотника самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля ВС России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 205 военных, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей и другую технику.

Днём ранее подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по заводу в Одесской области, где для ВСУ собирали беспилотники, поступающие из Румынии. Также утверждалось, что ударом российских войск было поражено украинское подразделение, возможно, направленное на прорыв белгородской границы.