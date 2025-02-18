Вашингтон, 18 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. США больше не будут тратить деньги налогоплательщиков на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил американский министр здравоохранения Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший в соцсети Х.

Global Look Press

Обращаясь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он отметил, что американцы зарабатывают деньги тяжелым трудом не для того, чтобы подпитывать бесконечные конфликты. Он заявил, что от имени американского народа требует прекращения боевых действий.

«Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!» — заявил Кеннеди-младший.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Дональд Трамп после инаугурации 20 января заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других государств — членов НАТО. Он призвал остальные страны НАТО увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП.

В этот же день он подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что поставки американской военной помощи Киеву продолжаются. Он добавил, что об остановке поставок вооружения никто и не заявлял.

12 февраля состоялись телефонные переговоры президент России Владимир Путин и Трампа. Лидеры двух стран согласились, что ситуацию на Украине можно урегулировать путем переговоров. При этом Путин подчеркнул, что необходимо устранить первопричины украинского конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому. Позже глава Белого дома заявил, что к границам 1991 года Украина вряд ли вернется. Трамп также заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.