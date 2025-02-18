Вашингтон, 18 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск не является главой департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом 18 февраля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на судебные показания сотрудника офиса административного управления Белого дома Джошуа Фишера.

Global Look Press

«Маск выполняет функции старшего советника [президента США Дональда] Трампа и не имеет более широких полномочий по сравнению с другими советниками Белого дома», — отмечалось в показаниях чиновника.

Фишер утверждал, что миллиардер, как и другие старшие советники американского лидера, не может реально или формально принимать государственные решения.

В материале отмечается, что непонятен и статус самого департамента. Телеканал указал, что фактически частное лицо руководит компанией, которая не является федеральным ведомством. Однако у сотрудников есть доступ ко всей работе федерального правительства, заключению контрактов и прекращению действия госпрограмм.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск занял пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

Трамп уже заявил, что планирует поручить Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.