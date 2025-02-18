Париж, 18 февраля, 2025, 13:13 — ИА Регнум. После провала политики президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего Марокко в споре за статус Западной Сахары, Россия вошла в число главных поставщиков зерна в Алжир. Об этом сообщила французская газета L’Opinion.

Global Look Press

Отмечается, что еще 10 лет назад Франция являлась главным поставщиком продовольствия в Алжир, однако в 2024 году объемы этих французских поставок в африканскую страну снизились до рекордно низкого уровня.

По мнению автора публикации, причиной этого стала политическая ошибка Макрона, поддержавшего Марокко в споре с Алжиром за Западную Сахару.

«Теперь Россия поставляет 90% необходимого для страны зерна», — говорится в материале и добавляется, что российские компании также наращивают поставки зерна в Марокко.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября 2024 года власти Алжира исключили поставщиков из Франции из тендера на импорт пшеницы и потребовали не предлагать зерно французского происхождения. Отмечалось, что причиной этого стало ухудшение алжирско-французских отношений.

В конце июля власти Алжира отозвать своего посла во Франции из-за признания Парижем плана автономии Марокко единственным основанием для разрешения конфликта в Западной Сахаре.