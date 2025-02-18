Абу-Даби, 18 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Иностранцы на выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ интересуются баллистической ракетной системой средней дальности «Орешник». Об этом 18 февраля заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Анастасия Савиных/ТАСС

«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства любого вооружения или военной техники, всегда все интересно: что же такое произошло, что же такое у России появилось. И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», — сказал он журналистам.

Определённые возможности в оборонной сфере имеются у многих государств, не только у России, напомнил Михеев.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Позднее президент России Владимир Путин назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области. Прежде ничего подобного не создавалось, отметил он.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.