Москва, 18 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Россия пока не знает, будет ли Евросоюз создавать свою собственную армию и на какой основе, но подобные планы надо внимательно отслеживать. Об этом 18 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Мы пока не знаем, будет ли армия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что перспективные планы, касающиеся этого вопроса, нужно очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля газета The Washington Post написала, что в ЕС обсуждают возможное размещение 25–30 тыс. военных на территории Украины под предлогом сдерживания. Наибольшее количество, по информации издания, планирует направить Франция — 10 тыс. военнослужащих. При этом размещать их вдоль линии соприкосновения не будут.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь исключил вероятность отправки польских войск на Украину. При этом он пообещал, что Варшава поддержит тех, кто решит это сделать.

Песков 17 февраля отметил, что в европейских странах часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока по этой теме не было предметных разговоров. Кроме того, есть ряд правил для размещения миротворческих контингентов, которые могут обсуждаться только в ходе переговоров, напомнил он.