В Кремле оценили возможность создания армии ЕС
Песков: РФ пока не знает, будет ли армия ЕС и на какой основе её будут создавать
Москва, 18 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Россия пока не знает, будет ли Евросоюз создавать свою собственную армию и на какой основе, но подобные планы надо внимательно отслеживать. Об этом 18 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем, будет ли армия. Мы не знаем, на каких основах она будет создаваться. До сих пор оборонных аспектов ЕС не было», — отметил он.
Представитель Кремля добавил, что перспективные планы, касающиеся этого вопроса, нужно очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы.
Как передавало ИА Регнум, 17 февраля газета The Washington Post написала, что в ЕС обсуждают возможное размещение 25–30 тыс. военных на территории Украины под предлогом сдерживания. Наибольшее количество, по информации издания, планирует направить Франция — 10 тыс. военнослужащих. При этом размещать их вдоль линии соприкосновения не будут.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь исключил вероятность отправки польских войск на Украину. При этом он пообещал, что Варшава поддержит тех, кто решит это сделать.
Песков 17 февраля отметил, что в европейских странах часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока по этой теме не было предметных разговоров. Кроме того, есть ряд правил для размещения миротворческих контингентов, которые могут обсуждаться только в ходе переговоров, напомнил он.