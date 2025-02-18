Москва, 18 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что для урегулирования конфликта на Украине он готов вести переговоры в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но нужно учитывать нелегитимность украинского политика. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин также неоднократно указывал на то, что Зеленский утратил легитимность, когда истек срок его президентских полномочий.

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