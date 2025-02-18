Москва, 18 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Связь между переговорами с США и посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию отсутствует. Об этом 18 февраля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть, иногда не имеет, но главным образом это внутриполитическое событие», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли связана подготовка к посланию с переговорами с американской делегацией.

На данный момент дата послания не определена. 13 февраля Песков уточнял, что послание состоится не в феврале и о его проведении будет объявлено своевременно.

Ранее представитель Кремля сообщил о переговорах делегаций Москвы и Вашингтона, которые проходят 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он отмечал, что темами обсуждения в первую очередь станут восстановление российско-американских отношений, подготовка к возможным переговорам по украинскому конфликту и организация встречи президентов России и США.

Как передавало ИА Регнум, 30 января пресс-секретарь президента заявил о начале подготовки послания Путина Федеральному собранию. Он отметил, что процесс составления документа занимает много времени.

Ранее 29 февраляв 2024 году президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства, в частности, объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации, а также проинформировал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, он также рассказал о мерах поддержки семей и предложил внести изменения в процедуру сдачи единого государственного экзамена.