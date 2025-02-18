Москва, 18 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Россия изначально была готова к мирным переговорам по украинскому конфликту в отличии от киевского режима. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Президент России Владимир] Путин с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличии от Украины, которая запретила себе возможность мирных переговоров, в отличие от европейцев», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, известно ли, когда может состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера, Песков отметил, что пока такого понимания нет.

«Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров», — уточнил пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что Россия предпочитает использовать мирные средства для достижения целей.

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