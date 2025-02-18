Брюссель, 18 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Евросоюз не собирается отменять санкционные меры против России, если это сделают США, и примет 16-й пакет санкций. Об этом 18 февраля заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Ему задали вопрос о том, будет ли ЕС отменять санкции против России, если это сделают США взамен на прекращение огня, или Брюссель будет проводить свою санкционную политику.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — ответил Домбровскис.

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