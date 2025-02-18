Москва, 18 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Вступление Украины в Европейский союз является её суверенным правом. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля власти Венгрии заблокировали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, потребовав от Киева представить дополнительный план по защите национальных меньшинств. Отмечалось, что вето Будапешта может затормозить переговорный процесс, который должен был начаться в апреле.

Британский военный аналитик Александр Меркурис в конце декабря 2024 года отметил, что Украине стоит забыть о вступлении в Евросоюз, потому что расширение сообщества уже закончилось. Эксперт также добавил, что Европа успешно наказывает сама себя антироссийскими санкциями.

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