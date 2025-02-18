Москва, 18 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Давать какие-либо оценки российско-американским переговорам, которые 18 февраля стартовали в Эр-Рияде, слишком рано. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как можно оценивать то, что только началось? Какие первые итоги, какие доклады? Идут переговоры» — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в переговорах, начавшихся в Эр-Рияде, со стороны России участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ушаков назвал главной целью переговоров начало нормализации российско-американских отношений. Российская делегация прибыла в Э-Рияд исключительно для двусторонних контактов с США, подчеркнул он.

Дмитриев заявил, что в ходе переговоров Москва и Вашингтон обсуждают восстановление экономических связей. Россия рассчитывает на то, что ее позиция будет очень четко услышана и что диалог продолжится.